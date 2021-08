An der Schule könnten künftig sämtliche Abschlüssen vom Hautpschulabschluss bis zum Abitur abgelegt werden. Je nach Potenzial und Leistungsstand lernten die Kinder zwar gemeinsam, aber mit verschiedenen Aufgaben. In der neunten Klasse werde dann gemeinsam mit den Eltern beraten, welcher Abschluss zum Kind passe.

Zudem werde die freie Oberschule in Großnaundorf zu einer "Oberschule Plus", die künftig längeres gemeinsames Lernen von der ersten bis zur zehnten Klasse in Kooperation mit einer Grundschule erlaubt. Auch die Kurfürst-Moritz Schule in Boxberg hat demnach Interesse bekundet, die Dresdner Universitätsschule bereits Antrag auf Einrichtung einer Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2022/23 gestellt.