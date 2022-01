Rückkehr Erste Störchin Sachsens in Schkeuditz gesichtet

Störche sind Zugvögel. Im Winter verlassen sie ihre Brutstätten und fliegen in wärmere Gefilde, um dort Nahrung zu finden. Die milden Winter in Europa führen nun dazu, dass die Tiere immer früher zurückkehren. So auch in Schkeuditz, wo das erste Storchenweibchen Sachsens gesichtet wurde.