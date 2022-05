In Leipzig gibt es ab 2023 wieder eine Fachmesse für Computerspiele. Das mehrtägige Gaming-Festival startet Mitte April 2023 unter dem Namen "CaGGtus". Das teilte die Messe am Mittwoch mit. Das neue Event werde als Treffen der Gaming-Community mit vielen Mitmach-Möglichkeiten gestaltet. Nach dem Wegzug der Games Convention 2015 nach Köln und der Abwanderung der Dreamhack nach Hannover ist das der dritte Anlauf, den die Messe für den Bereich Computerspiele unternimmt. "Gaming gehört nach Leipzig und bleibt in Leipzig", sagte Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger.