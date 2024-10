Euro-Scene Leipziger Festival sagt palästinensische Performance ab

15. Oktober 2024, 19:01 Uhr

Kurz vor Beginn der 34. Euro-Scene Leipzig hat das Tanz- und Theaterfestival eine palästinensische Performance abgesagt. Die Einladung des Stückes hatte heftige Kritik ausgelöst, auch von Seiten der Stadt. Der Inszenierung "And here I come" wird unter anderem Verharmlosung einer Terrororganisation und Antisemitismus vorgeworfen.