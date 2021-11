Leipzig ist in diesem Jahr Gastgeberin der Eurociites-Konferenz. Seit Dienstag beraten sich Kommunalpolitiker darüber, wie sich Städte dauerhaft wirtschaftlich erholen können. Noch bis Donnerstag geht es auch um die Fragen, welche Herausforderungen das Konzept einer "grüne Stadt" mit sich bringen und wie eine sozial gerechte Stadtpolitik aussehen kann. Die Folgen der Corona-Pandemie seien besonders in den Städten erkennbar, heißt es in einer Erklärung der Eurocities-Konferenz .

Um die Lehren aus der Krise zu ziehen und einen grünen, digitalen und gerechten Aufschwung anzustreben, wolle man bei der Eurocities-Konferenz in Leipzig untersuchen, wie die strategischen Ziele der EU in den Städten umgesetzt werden können. Der Leipziger Oberbürgermeister und Präsident des deutschen Städtetages, Burkhard Jung, sagte: "Die Konferenz stellt in diesem Jahr die wichtigsten und drängendsten Herausforderungen der europäischen Städte in den Mittelpunkt, die Veränderung der Gesellschaft."