Das Unternehmen war über Medienberichte auf den IT-Spezialisten aufmerksam geworden, sagt Geschäftsführer Maximilian Karl Schmidt. "Ich habe die Berichte über Herrn Sadaat gelesen. Mich hat die Geschichte interessiert. Ich fand es einfach sehr schade, dass er sein Potential nicht nutzen kann, nur weil ihn niemand einstellt für das, was er urspünglich gelernt hat. Dann habe ich ihn kurzfristig kontaktiert, um mich mit ihm zu treffen."

Ab Januar 2022 soll Sadaat als IT-Berater arbeiten und Funklöcher stopfen. Dafür gebe es reichlich Bedarf, wie er bereits feststellen musste: "Wenn man sich in Leipzig umschaut, wird man viele Orte finden, an denen es kein Mobilfunksignal gibt. Das wollen wir ändern. Auch in anderen Städten."