In den USA müsste Kinderpornografie von Facebook an eine Behörde gemeldet werden: "So kommen diese Strafverfahren dann auch hier in Deutschland an", berichtet Daniel Baumgärtner. Um sich gegen das Hacken zu wehren, rät er zu sicheren Passwörtern und einer Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dabei muss man neben dem Passwort noch über einen zweiten Weg seine Identität bestätigen.