Mit mehreren Fotos sucht die Polizeidirektion Leipzig nach drei Zeugen, die sich am Sonntagmorgen, den 15. März 2020, in der Zeit von ca. 2:30 Uhr bis 3:05 Uhr auf einem ehemaligen Bahngelände neben der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig aufgehalten haben. An diesem Tag wurde dort der Leichnam einer Frau gefunden.