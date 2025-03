Martin M. hat am 4. März 2025 gegen 17:30 Uhr seine Wohnung in der Bäckergasse in Zwenkau verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt. Die Familie hat jetzt auch das MDR-Magazin "Kripo live" um Hilfe gebeten, um so möglicherweise Hinweise zum Verbleib des 54-Jährigen aus dem in der Nähe von Leipzig gelegenen Zwenkau zu erhalten.