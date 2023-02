Fahrradgate Polizist in Leipzig wegen Bestechung vor Gericht

Vor dem Amtsgericht in Leipzig muss sich am Mittwoch ein 54 Jahre alter Polizeiangestellter wegen Bestechung verantworten. Er soll am sogenannten Fahrradgate-Fall beteiligt gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, durch Verbindungen zur Asservatenkammer sieben Fahrräder für je 50 Euro erhalten zu haben. Diese soll er an Freunde und Bekannte weitergegeben haben. Der Beschuldigte gibt bislang an, die sieben Fahrräder an gemeinnützige Organisationen weitergegeben zu haben.