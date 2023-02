Weil das Verfahren eingestellt wurde, musste der Mann am Mittwoch nicht vor Gericht erscheinen. Er gilt damit nicht als vorbestraft. Ihm war vorgeworfen worden, durch Verbindungen zur Asservatenkammer der Leipziger Polizei mehrere Fahrräder für wenig Geld erworben und diese an Freunde und Bekannte weitergegeben zu haben. Der Beschuldigte gab bislang an, die sieben Fahrräder an gemeinnützige Organisationen weitergegeben zu haben.