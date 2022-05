In Leipzig auf dem Innenstadtring mit dem Fahrrad fahren, das ist seit diesem Jahr möglich, nachdem die Stadt ein Urteil des sächsischen Oberverwaltungsgerichts umgesetzt hat. Danach muss der City-Ring auch für Radfahrer nutzbar gemacht werden. Doch bislang ist das nur auf einer Länge von 600 Metern mit einem eigenen Radstreifen möglich. Dann endet er ohne Vorwarnung und Autofahrer und Radfahrer müssen sich eine Fahrbahn teilen. Kenntlich gemacht wir dies durch grün eingefärbte Streifen mit Piktogrammen.

Der Leipziger Vorsitzende des Interessenverbands für Fahrradfahrer, ADFC, Robert Strehler, befürwortet die Neuerung: "Jetzt müssen sich alle diese Fläche hier teilen", sagte Strehler dem MDR. Er geht davon aus, dass das funktionieren werde. "Die Leute werden sehen: Ich habe hier tatsächlich etwas, was für mein Fortkommen mit dem Fahrrad sehr dienlich ist."

Doch die Begeisterung der Radfahrenden hält sich bisher in Grenzen. Ein älterer Radfahrer sagte dem MDR, er halte nichts von dem gemeinsamen Radstreifen. Er nutzt lieber die Fahrradstraße auf der anderen Seite der Ringstraße, weil diese sicherer sei. Auch andere Radler halten die neue Regelung teilweise für gefährlich und weichen auf Fußwege aus, wenn der eigentliche Radweg endet.

Für manchen Autofahrer ist der grüne Radweg ohnehin ein Ärgernis, weil es für sie enger wird auf der stark befahrenen Straße. Aber auch Gewerbetreibende wie Frank Tollert sind unzufrieden. Seine Firma stellt Glasanlagen und Fenster her. Durch die Neuregelung fehlten inzwischen Parkplätze für die Handwerker, sagte Tollert MDR SACHSEN. "Wenn der Fahrradstreifen aufgezeichnet ist, dürfen wir dort nicht mehr parken. Das kann bis zu 100 Euro Bußgeld kosten und einen Punkt in Flensburg." Seinen Mitarbeitern könne er es deshalb nicht mehr zumuten, die Grundstücke anzufahren, die an so einem Radweg liegen. Tollert verlangt daher wie viele Handwerker spezielle Dienstleistungsparkplätze.

In Leipzig gibt es laut Stadt den ersten Lastenradstellplatz im öffentlichen Raum - weitere sollen folgen. Bildrechte: MDR /Stadt Leipzig

Um Radfahrenden in der Stadt mehr Platz einzuräumen, sind in Leipzig auch Fahrradstraßen eingerichtet worden. Seit dieser Woche erhalten drei Straßen im Musikerviertel die Piktogramme und Fahrradschriftzüge. Eine Klage hatte dies zunächst verzögert. Dass die Fahrradstraßen mit dem Straßenverkehrsrecht vereinbar sei, ist aber nach Angaben der Stadt mittlerweile gerichtlich bestätigt worden.

Auch die Schillerstraße in Leipzig wurde jetzt als Fahrradstraße gekennzeichnet. Bildrechte: MDR /Stadt Leipzig

Nach Angaben der Stadt ist dies aber erst der Anfang. In den kommenden Jahren soll die Fahrrad-Infrastruktur mit weiteren Radwegen, Schutzstreifen und Fahrradstraßen ausgebaut werden. Radler sollen auch mehr Vorfahrt erhalten. "Das heißt an Knotenpunkten, an Ampeln erhält der Radverkehr mehr Freigaben als in der Vergangenheit," sagte der Leiter des Verkehrs- und Tiefbauamtes, Michael Jana, MDR SACHSEN. Es gehe aber auch um Parkplätze am Straßenrand und die Anlieferung für Geschäfte und Gewerbetreibende.

Das alles müssen wir versuchen unter einen Hut zu kriegen, aber mit einem neuen Blickwinkel auf den Radverkehr. Michael Jana Leiter des Verkehrs-und Tiefbauamtes in Leipzig