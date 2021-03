Die Versicherungen aber hätten die Räder nicht haben wollen und hätten sie freigegeben, erklärt Jan Siebenhüner: "Mir sind nur Fälle bekannt, in denen der Versicherer gesagt hat, spende an einen gemeinnützigen Verein oder vernichte das Fahrrad in den Schrott. Und diese Fahrräder sind verkauft worden. Da gab es kein kriminelles Netzwerk, dass sich gedacht hat, juhu, wir verkaufen jetzt schön die Fahrräder aus der Asservatenkammer für einen Appel und ein Ei und stecken uns das Geld ein. Sondern hier hat die Hauptbeschuldigte geguckt, wie schlage ich mit einer Klappe viele Fliegen."

Ein moralisches Geschmäckle habe das Fahrradgate natürlich, meint Jan Siebenhüner. Denn die Polizisten wickelten den Handel mit insgesamt mehr als 1.000 Rädern über mehrere Vereine ab. In einem saß der Vater der Hauptbeschuldigten im Vorstand. Die Vereine bekamen die Räder als Spende, wie von der Versicherung gewünscht – und verkauften sie dann, meist an Kollegen. Doch all das sei eben nicht illegal gewesen, so Siebenhüner. Wann es dennoch zu einer Anklage kommt, ist unklar. Das Verfahren könnte durch alle Instanzen gehen und mehrere Jahre dauern.