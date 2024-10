Im "Fahrradgate-Prozess" um den illegalen Weiterverkauf von sichergestellten Rädern bei der Polizei Leipzig ist eine Polizistin zu einer Geldstrafe in Höhe von 17.100 Euro verurteilt worden. "Die Räder hätten nicht einfach an Dritte herausgegeben dürfen. Und die Zahlungen hätten an die Kasse des Freistaates gehen müssen", begründete der Vorsitzende Richter am Landgericht Leipzig, Rüdiger Harr, die Entscheidung gegen die suspendierte Polizeihauptmeisterin.