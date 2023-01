Am Amtsgericht Leipzig hat sich am Mittwoch eine Polizistin im sogenannten Fahrradgate-Fall wegen Bestechung verantworten müssen. Die Polizistin soll als Asservatenverwalterin sichergestellte Fahrräder der Polizeidirektion Leipzig an Bekannte und Verwandte zu einem niedrigen Preis verkauft haben. Das Verfahren wurde vom Gericht eingestellt. Die Polizistin muss eine Geldauflage in Höhe von 7.700 Euro zahlen und ein Fahrrad herausgeben.



In einem früheren Verfahren war sie zu einer Geldstrafe von 110 Tagessätzen verurteilt worden und hatte dagegen Einspruch eingelegt. Durch die Einstellung des Verfahrens ist die Polizistin nun nicht vorbestraft.