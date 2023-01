"Fahrradgate" Polizistin aus Leipzig wegen Bestechung vor Gericht

Am Amtsgericht Leipzig muss sich am Mittwoch eine Polizistin im sogenannten "Fahrradgate"-Fall wegen Bestechung verantworten. Die Polizistin soll als Asservatenverwalterin sichergestellte Fahrräder der Polizeidirektion Leipzig an Bekannte und Verwandte zu einem niedrigen Preis verkauft haben. Die 45-Jährige hatte Einspruch gegen eine vorab verhängte Geldstrafe eingelegt.