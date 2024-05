Die juristische Aufarbeitung des "Fahrradgate"-Skandals um den illegalen Weiterverkauf von sichergestellten Rädern bei der Polizei Leipzig geht am Dienstag weiter. Der Prozess am Landgericht Leipzig beginnt komplett von vorn. Nach einem Verteidigerwechsel konnte die Verhandlung laut Gericht nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Zeit fortgesetzt werden, der Mitte März begonnene Prozess war deshalb geplatzt.