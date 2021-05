Das Aktionsbündnis "Ladenschluss" hat für Sonntagnachmittag zu einer Fahrradtour in Leipzig aufgerufen. Nach Angaben des Bündnisses soll die Tour in der Eisenbahnstraße starten und über Haltepunkte bis nach Taucha und zurück in den Leipziger Osten führen. Geplant sind den Angaben zufolge Zwischenstopps an Orten, die entweder im historischen Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus stehen oder auch aktuelle Treffpunkte der "extremen Rechten" in Leipzig darstellen.