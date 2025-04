Ich will nicht umziehen, sondern in meiner Wohnung bleiben.

Sie habe bereits Arzttermine über das LWB-Angebot gemacht, berichtet Doris Bertram. Doch was sie vor allem brauche sei "ein funktionierender Aufzug". Und: Sie wolle nicht umziehen, sondern in ihrer eigenen Wohnung bleiben.

Ist eine Zwischenlösung für die Bewohner der Saalfelder Straße in Sicht? Die LWB antwortet auf Anfrageknapp, dass ein Treppenlift in dem Gebäude aktuell geprüft werde. Dazu solle es in dieser Woche weitere Abstimmunngen geben. Bei einem Mehrfamilienhaus seien dabei aber mehr Herausforderungen zu beachten, als bei einem Einfamilienhaus, schränkt die LWB ein. Der Vermieter sagt außerdem: "Für Treppenlifte kann es zudem durchaus herausfordernde Lieferzeiten geben."