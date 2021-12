Der Serie von Fahrzeugbränden in Leipzig hat sich fortgesetzt. Auf dem Gelände eines Autohauses sind in der vergangenen Nacht zwei Geländewagen (SUV) angezündet worden. Wie die Polizei mitteilte, ist die Höhe des entstandenen Schadens noch unklar. Auf dem Gelände im Südosten der Stadt hatten im Oktober schon einmal Fahrzeuge gebrannt. Damals war der Schaden auf mindestens 300.000 Euro geschätzt worden.



In den vergangenen Wochen hatten Unbekannte mehrfach in Leipzig geparkte Fahrzeuge angezündet.