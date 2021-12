In Leipzig haben in der Nacht zum Donnerstag wieder Autos gebrannt, diesmal vor allem im Osten der Stadt. Erst ging in Reudnitz ein Pkw in Flammen auf, kurz darauf brannte einen Kilometer weiter in Anger-Crottendorf ein Auto. Und noch einmal 15 Minuten später wurde in der Straße des 18. Oktober ein Auto mutmaßlich angezündet. Die Polizei hat nach eigenen Angaben die Ermittlungen aufgenommen und prüft Brandursachen und mögliche Zusammenhänge.



Seit Monaten werden in Leipzig immer wieder Autos angezündet. Die Polizei ermittelt mit einer Sonderkommission.