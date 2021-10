Fairer Handel Segelkaffee legt in Leipzig an

Im Leipziger Westwerk wirft Sven Börner den Röster an. Mit Hightech werden die Bohnen auf die richtige Temperatur gebracht, um daraus das schwarze Gold zu gewinnen. Kaffeeduft erfüllt die Luft. Der Vorgang ist immer gleich, aber für Börner kommt es auf die Bohne an. Die ist bei "RöstGut" immer fair gehandelt: "Fairen Kaffee muss man differenziert betrachten.



Da gibt es auf der einen Seite die Discounter, die den Kaffee in ihr Sortiment aufnehmen, weil sich das halt gut verkauft. Wir können aber hier in der Beratung besser vermitteln, was fairer Kaffee wirklich bedeutet. Wir waren wirklich vor Ort und kennen die Bauern beziehungsweise die Zwischenhändler teilweise persönlich."

Aus den importierten Bohnen entsteht der fair gehandelte "Segelwerk Kaffee". Bildrechte: Jörg Pfeifer, Segelwerk

Emissionsfreier Transport

Die Leipziger kennen ihn mit seinem Kaffeefahrrad an der Sachsenbrücke. Seit 2011 betreibt er die Rösterei im Westwerk. Doch der faire Handel, gerechte Löhne und biologischer Anbau gehen vielen Kunden nicht weit genug. Der nächste Schritt, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich zu halten, ist der emissionsfreie Transport, sagt Jörg Pfeifer.

Seitdem der Journalist und Kaffeeliebhaber fürs Fernsehen einen Beitrag über fairen Handel in Mittelamerika drehte, ist Pfeifer der braunen Bohne verfallen. Deshalb reiste er im Frühjahr selbst nach Honduras und kehrte mit einem Kahn voll Kaffee zurück, um ihn an Händler in ganz Deutschland zu verkaufen. "Es ist etwas anderes, wenn du die Bauern selbst kennenlernst und ihre Geschichten hörst. Ich kenne ihr Leben dort."

Jörg Pfeifer an Bord der "Avontuur". Bildrechte: Jörg Pfeifer, Segelwerk

Die Bauern kennenlernen

Honduras zählt zu den zehn größten Kaffeeproduzenten der Welt. Unter denen ist auch Nicaragua, ein Land, zu dem Jens Klein eine tiefe Verbundenheit hat. Seit 2014 importiert er Kaffeebohnen von dort nach Leipzig und von der Messestadt aus ins ganze Land. Rund 80 Tonnen Kaffee vertreibt die Genossenschaft "Café Chavalo" zwischenzeitlich im Jahr. 30 Tonnen gelangen per Segelschiff nach Deutschland.

Jens Klein in der Kaffee-Kooperative "Tierra Nueva" in Boaco/Nicaragua. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Fairness hat seinen Preis

Diese Menge wollen Jens Klein, Jörg Pfeifer und Sven Börner gemeinsam ausbauen, um dem industriell gefertigten Kaffee etwas entgegenzusetzen: ihren "Segelwerk Kaffee". Rund 90.000 Tanker und Frachtschiffe schippern laut Pfeifer über die Weltmeere und geben dabei mehr als eine Million Tonnen CO2 in die Atmosphäre und Unmengen Schweröl ins Meer ab.

"Segelwerk Kaffee" ist nahezu emissionsfrei, sagt Pfeifer. Das hat seinen Preis: Die Transportkosten von einem Kilogramm Kaffee vom Feld bis in die Tasse liegen bei 26 Cent, transportiert man ihn auf herkömmlichem Wege. Der Transport mit dem Segler kostet dagegen rund fünf Euro. Das erklärt den Preis von einem Kilo wirklich fair gehandeltem Kaffee, der zwischen 30 und 40 Euro liegt. Aber die Nachfrage ist groß.

Kaffeebäuerinnen in Honduras ernten die Kaffeekirschen, in denen die Bohnen reifen. Bildrechte: Jörg Pfeifer, Segelwerk

Unterstützung der Bauern