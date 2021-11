Der Medienwissenschaftler Lars Koch aus Dresden empfahl dagegen in einem MDR-Interview allen Beteiligten und Beobachtenden des Medienphänomens mehr Entschleunigung und Differenzierung in der Berichterstattung und statt Meinungen mehr Faktenorientierung. Zugleich verlangte er von öffentlich-rechtlichen Medien, dass sie eine reflektierte Distanz wahren und sich "nicht in das Spiel der konfrontativen Fremd- und Selbstzuschreibungen hineinziehen" lassen sollten.