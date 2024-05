Laut Anklage soll der jetzt 35-Jährige als vermeintlicher Arzt mehr als 200 Patienten betreut haben. Er habe Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen und Rezepte ausgestellt, in einigen Fällen Medikamente überreicht und ärztliche Behandlungen vorgenommen. Auch soll er mehrere Lieferanten und Dienstleister nicht bezahlt haben. Der Mann habe bei insgesamt 27 Firmen Bestellungen ausgelöst und Dienstleistungen in Anspruch genommen haben, um in Leipzig eine Hausarztpraxis einzurichten und zu betreiben. Der Schaden durch den Betrug beläuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf rund 77.000 Euro.