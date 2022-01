Betrug Falscher Kontrolleur kassiert Bußgelder in Leipzig

Hauptinhalt

Wer in Sachsen mit dem Bus oder der Bahn fahren will, muss sich an bestimmte Corona-Regeln halten. Zum Beispiel müssen Fahrgäste eine FFP2-Maske tragen und es gilt 3G. Das Einhalten der Vorschriften nutzen offenbar Betrüger aus. Aktuell gibt es mehrere solcher Fälle in Leipzig.