Noch mehr als 60 Minuten bis zum Anpfiff zum komplett ausverkauften Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Manchester City in der Leipziger Red-Bull-Arena mit über 45.000 Zuschauern. Eigentlich genügend Zeit an diesem Mittwochabend, um das Auto in einem der vielen Parkhäuser in der Leipziger City zu parken – dort sind gegen 20 Uhr am Mittwochabend noch Hunderte Parkplätze frei. Stattdessen drängen sich Autos mit ihren blendenden Scheinwerfern durch die schmale Mainzer Straße und Am Elsterwehr südlich des Stadions. Sie hupen, weil es vorne nicht weiter geht. Doch weit kommen sie nicht, denn am Ende der Strecke blockiert eine kleine Gruppe die Zufahrt zum Landschaftsschutzgebiet am Elsterbecken mit einem Lastenfahrrad.