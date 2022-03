In einer Mietwohnung am Leipziger Zoo wohnen die Hohns nun zu Acht.

In einer Mietwohnung am Leipziger Zoo wohnen die Hohns nun zu Acht.

In einer Mietwohnung am Leipziger Zoo wohnen die Hohns nun zu Acht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Zwei Tage vor Russlands Kriegsbeginn gegen die Ukraine haben sie sich auf den Weg nach Deutschland gemacht. Eigentlich wollten sie in Leipzig die todkranke Oma besuchen. Der Krieg zeichnete sich schon ab, erzählt Sergej. In der Nacht war bereits eine Ausgangssperre verhängt worden. Sie kamen gerade noch raus. Zwei Tage und zwei Nächte lang waren sie unterwegs. Überall im Land waren Menschen auf den Straßen, erinnert sich Sergej. Dazu das Militär.

"In den letzten 26 Stunden der Reise haben wir nur 120 Kilometer geschafft." Sieben Stunden lang mussten sie an der Grenze ausharren, dann wurde ihnen schließlich die Ausreise gewährt. Als sie am Morgen des 24. Februar ankamen, hatte der Krieg begonnen. Schon in der Nacht erhielten sie die SMS von Freunden.