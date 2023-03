Ein Jahr nach Kriegsbeginn Das schwierige Ankommen ukrainischer Familien in Leipzig

Der Wunsch, nach Leipzig zu ziehen, sei bei ihrem Bruder und der Schwägerin schon früher da gewesen, als sie die Hohns einmal im Jahr besuchten. Die Vorzeichen sind nun anders als erhofft. Dass sie einmal nach Leipzig fliehen müssten, hätten sie nicht gedacht. Wenn es mit der Arbeitssuche klappt, wollen sie sich hier eine Zukunft aufbauen, sagt Tanja Hohn.

Hilfe für Andere

Das Glück, schnell eine Wohnung zu finden, sei allerdings nicht allen vergönnt, erzählt Hohn. "Ich habe erst letzte Woche einer Familie geholfen mit vier Kindern. Die haben ein Jahr lang bei einer Familie im Keller gewohnt und auf Matratzen geschlafen. Sechs Personen in einer Zweiraumwohnung. Jetzt haben sie endlich was gefunden."

Sorge um Freunde und Verwandte

Der andauernde Krieg in ihrer Heimat macht Tanja Hohn weiterhin große Sorgen. "Solange der Krieg nicht beendet ist, leben wir weiterhin in Angst, jemanden zu verlieren. Wir organisieren weiter Spenden und fast jede Woche fährt ein Auto nach Odessa mit dicken, warmen Sachen, Decken, Powerbanks und Thermoskannen." Für die Menschen in der Ukraine gehört der Krieg mittlerweile zum Alltag. "Wenn ich mit meinen Freunden und Verwandten in meiner Heimatstadt telefoniere, berichten sie, dass es schon Gewohnheit geworden ist, dass der Strom ausfällt oder die Heizung. Wenn sie morgens in der Kälte liegen, können sie sich nicht einmal heißes Wasser aufkochen."

Überleben in der Ukraine schwierig

Zudem seien auch in der Ukraine die Preise massiv gestiegen, sagt Hohn, was das Leben zusätzlich beeinträchtige. "Die Preise für Mehl, Sonnenblumenöl oder Reis sind mehr als um das Doppelte gestiegen. Die Lebensmittelpreise sind in etwa so wie hier, die Menschen verdienen jedoch deutlich weniger." Hinzu komme, dass viele Leute ihre Arbeit verloren haben. Andernorts fehle wichtiges Personal durch den Krieg. "Der Sohn einer Freundin ist Chirurg und kommt manchmal drei Tage nicht nach Hause, weil so viel zu tun ist. Seine Frau bringt ihm dann Essen, damit er durchhält."

