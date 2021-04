Textilindustrie Fashion Revolution Week in Leipzig

Am 24. April 2013 gingen die Bilder der eingestürzten Rana Plaza Textilfabrik in Bangladesch um die Welt. Rund 1.200 Menschen starben damals, 2.500 wurden zum Teil schwer verletzt. In dem Fabrikkomplex wurde für einige der größten globalen Modemarken Kleidung hergestellt. Das Unglück war der Startschuss für eine globale Bewegung: Der Fashion Revolution. Seitdem wird weltweit auf die Situation der Beschäftigten in der Textilindustrie hingewiesen und Wege zu fairen Alternativen aufgezeigt. Auch in Leipzig.