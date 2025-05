In Sachsen werden erneut vom Aussterben bedrohte Feldhamster ausgewildert. Wie der Leipziger Zoo mitteilte, sind die ersten 15 Tiere in Nordsachsen freigelassen worden. Dazu wurden zwei Felder bepflanzt und mit Elektro-Zäunen zum Schutz vor Waschbären oder Füchsen gesichert. Laut Zoodirektor Jörg Junhold hat das Pilotprojekt zum Ziel, eine stabile Population im Freistaat aufzubauen. Dafür sollen in diesem Jahr bis zu 200 Feldhamster ausgewildert werden.

Bildrechte: Zoo Leipzig