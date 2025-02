Da Amelie Goldfuß ein großer Fan vom Machen ist, ging es bei der Ferienhochschule vor allem praktisch zur Sache. Vier Workshops wurden angeboten - alle zum Thema Eisdiele. Lotta und Lara waren Teil des Workshops "Eis am Stiel". Ihre Aufgabe: eigene Formen für Stieleis zu entwickeln. Die wurden später am Computer modelliert, im 3D-Drucker hergestellt und später mit der Masse für Wassereis befüllt. Bei "Shake it like a Robot" ging es darum, einen Roboterarm so zu programmieren, dass er perfekte Milchshakes zubereiten kann.