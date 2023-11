Als sich Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom der Band Tokio Hotel entscheiden, ihn zu coachen, hatte Max Schruts Herz "Bumm, Bumm, Bumm" gemacht. "Das war mein allergeilster Moment bei 'The Voice'", sagt der 31-Jährige. Der Leipziger sang in der Castingshow "The Voice" und hat es knapp vor das Halbfinale geschafft.

Bildrechte: Max Schrut