Nach dem Riesenrad-Brand beim Highfield-Festival am Störmthaler See in Großpösna sind noch immer einige Verletzte im Krankenhaus. Vier Menschen mit Brandverletzungen werden nach wie vor in Leipzig behandelt, wie eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte. Über den genauen Gesundheitszustand, das Alter und Geschlecht machte sie keine Angaben.