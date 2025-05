Die deutschen Erstaufführungen fanden an Orten statt, die mit dem Martyrium Bonhoeffers verbunden sind: in Weimar und in Weiden in der Oberpfalz. Weimar steht als Station für das nahe gelegene Konzentrationslager Buchenwald. Dorthin ist Bonhoeffer nach seiner Berliner Haftzeit deportiert worden. In der KZ Gedenkstätte Flossenbürg nahe Weiden wurde er schließlich 1945 hingerichtet.