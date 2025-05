Traditionell beginnt das "a cappella" Festival mit einem Konzert der Gründer vom Ensemble Amarcord, das sie am Freitag mit dem Klenke Quartett bestreiten.

Das Jubiläumsprogramm zeigt bis 7. Juni viele Facetten der menschlichen Stimme mit elf Konzerten internationaler Ensembles.

Im Fokus steht immer auch der Nachwuchs mit einem eigenen Wettbewerb, die Newcomer treten auch vor Publikum und bei freiem Eintritt auf.

Am Freitag startet die Jubiläumsausgabe, zum 25. Mal findet in Leipzig das Internationale Festival für Vokalmusik statt. Bis 7. Juni stehen elf Konzerte und der Nachwuchswettbewerb in Gewandhaus, Leipziger Kirchen oder Kupfersaal auf dem Programm.

Programm startet mit Amarcord und Klenke Quartett

Mit dabei sind gute alte Bekannte wie Rajaton aus Finnland ebenso die Renaissance-Könner Profeti della Quinta und die britische A-cappella-Band The Magnets, kündigten die Veranstalter, das Leipziger Ensemble Amarcord, an. Die Lokalmatadoren und Festivalgründer bestreiten traditionell auch das Eröffnungskonzert am Freitag, diesmal treten sie gemeinsam mit dem Klenke Quartett in der Peterskirche auf.

Bildrechte: amarcord

Nach eigenem Bekunden widmen sie sich "einem Land, dem einst vorgehalten wurde, gar keine (eigene) Musik zu besitzen". Gemeint ist England bzw. "Neu-England", also die USA. Geboten werde meisterliche Musik u.a. von Purcell bis Britten, Holst und Macmillan sowie Philip Glass und Caroline Shaw, heißt es in der Ankündigung zum ersten Konzert des Festivals, das auch "Ungehörtes und Überraschendes bieten soll.

Festival-Facetten: A Cappella von Beatboxing über Comedy bis Heavy Metal

Eingeladen sind Die Echten aus Österreich, und damit A-Cappella-Comedy-Pioniere aus dem Nachbarland, außerdem kommt mit Van Canto die erste A-cappella-Heavy-Metal-Band nach Leipzig. Bildrechte: The Magnets

Nachwuchs im Fokus: Workshop und Wettbewerb

Der zum Festival gehörende Internationale A Cappella-Wettbewerb richtet sich an die Newcomer und geht vom 4. bis 7. Juni in seine 15. Auflage – und diesmal sogar im Großen Saal des Gewandhauses über die Bühne. Die Preisträger des Vorjahres, calens vocalensemble, sind bei einem Konzert in der Philippuskirche am 3. Juni zu erleben. Zum Programm, das den Nachwuchs in den Fokus nimmt, gehören außerdem ein Ensemble-Workshop mit Stephen Connolly – langjähriger, ikonischer Bass der britischen King's Singers und Gründer der International A Cappella School am 6. Juni in der Stadtbibliothek, Publikum ist zugelassen, der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es wieder die "Show Case"-Kurzauftritte der Wettbewerbsgruppen.

Bildrechte: DREIECK MARKETING / Sören Wurch

Die Gewinner des Wettbewerbs 2025 treten schließlich beim großen A Cappella-Abschlusskonzert am 7. Juni im Großen Saal des Gewandhauses gemeinsam mit den Festival-Ensembles auf.

"a cappella": Festival als Geschenk

Das "a cappella"-Festival vereint Alte Musik, Folk, Filmmusik, Jazz und multimediale Performances – im Mittelpunkt steht die menschliche Stimme. Begründet wurde es vom Ensemble Amarcord, in dem sich wiederum sechs ehemalige Sänger des Leipziger Thomanerchors zusammenfanden. Mit Frank Ozimek, Holger Krause und Daniel Knauft sind noch drei der Gründungsmitglieder dabei, mit dabei sind heute Wolfram Lattke und Robert Pohlers. 1992 hatten die Amarcords ihren ersten Auftritt, zum 5. Jubiläum schenkten sie sich nach eigenem Bekunden das Festival, das zum Erfolg wurde, vor allem weil es eine immense Bandbreite an Vokalmusik-Stilen, berühmte Ensembles aus aller Welt und Geheimtipps in allen Genres präsentiert.



Auch die Jubiläumsausgabe wartet übrigens wieder auf mit einer wissenschaftlichen Betrachtung zur menschlichen Stimme. Der einstige Thomaner und heutige Leiter der Sektion Phoniatrie und Audiologie am Universitätsklinikum Leipzig und gefragter Stimmarzt, Michael Fuchs, lädt am 7. Juni zum Vortrag ins Basislager ein, bei freiem Eintritt.