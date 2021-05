Der Mann wurde am Dienstag durch Beamte des Zollkriminalamts in Leipzig festgenommen und soll dem Haftrichter vorgeführt werden. Er ist laut Bundesanwaltschaft Geschäftsführer einer in Sachsen ansässigen Handelsgesellschaft und soll Geschäftsbeziehung mit einem Unternehmen in Russland gepflegt haben, das von einem russischen Geheimdienst gesteuert werde. Dieses Unternehmen fungierte den Angaben zufolge als Zwischenhändler, indem es insbesondere hochwertige Werkzeugmaschinen ankaufte und diese an Rüstungsunternehmen in Russland liefern ließ.