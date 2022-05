Nach einer europaweiten Fahndung haben die Ermittlungsbehörden einen Mann gefasst, der im Januar in Leipzig eine 20 Jahre alte Frau vergewaltigt haben soll. Der 34-Jährige sei im April in Spanien gefasst worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag gemeinsam mit. Der Mann sei bereits mehrfach in Lettland vorbestraft und habe dort mehrere Jahre im Gefängnis gesessen.