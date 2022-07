Haftbefehle vollstreckt Vier Verdächtige in Untersuchungshaft nach Tötungsdelikt in Leipzig

Nach dem Tötungsverbrechen an einem 34-jährigen Mann in Leipzig sind vier Menschen im Alter von 15 bis 20 Jahren festgenommen worden. Wie die Staatsanwaltschaft Leipzig mitteilte, hat das Amtsgericht in der vergangenen Woche Haftbefehle wegen dringenden Tatverdachts des Raubes mit Todesfolge erlassen und in Vollzug gesetzt. Das Opfer war am Abend des 8. Juni 2022 in der Hoyerstraße im Stadtteil Schleußig nach einem Angriff durch zwei Personen so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später an seinen Verletzungen im Krankenhaus gestorben war.