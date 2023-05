Feuerwehr Brand im Pflegeheim in Leipzig, Bewohner evakuiert

In Leipzig sind Feuerwehr und Rettungsdienst am frühen Montagmorgen zu einem Großeinsatz in den Stadtteil "Zentrum Ost" gerufen worden. Wie die Feuerwehr MDR SACHSEN bestätigte, war in der Chopinstraße der Dachstuhl eines Pflegeheims in Brand geraten. Das Feuer sei inzwischen weitgehend gelöscht. Nach bisherigen Informationen eines MDR-Reporters wurde das Gebäude evakuiert.