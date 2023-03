In Leipzig sind in der Nacht zu Mittwoch gegen 3 Uhr mehrere Streifenwagen der Polizei in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilte, standen die drei Fahrzeuge an der Wache Südwest im Stadtteil Plagwitz nebeneinander in einem Hinterhof und wurden vollständig zerstört. Durch das Feuer sei auch ein vierter Einsatzwagen beschädigt worden. Verletzte gab es nicht.