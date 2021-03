Es ist ein echter Feuerwehreinsatz – aber es brennt nicht und es sind keine Unfallopfer zu bergen. Grund des "Alarms": Corona. In der kleinen Stadt Colditz im Landkreis Leipzig rücken die ehrenamtlichen Kameraden gerade aus, um Senioren zum Impfen zu bringen. So fahren sie etwa den 87-jährigen Heinz Müller in die Sporthalle der Grundschule. Der Rentner müsste eigentlich in das Impfzentrum in den Landkreis Borna fahren. Für ihn unmöglich. "Ich hatte ja niemanden. Sind ja dreißig Kilometer", sagt Heinz Müller.

Der Bürgermeister Robert Zillmann hatte mitbekommen, dass die vielen alten Menschen aus Colditz das Impfzentrum in Borna kaum erreichen können. "Und da haben wir gesagt, wir müssen eine Lösung finden", erklärt der 36-Jährige. Mit dem DRK und dem Impfzentrum in Borna sei er auf die Idee gekommen, dass die mobilen Teams, die in den Alten- und Pflegeheimen fertig sind in seinem Ort eine neue Verwendung finden.

Turnhalle der Grundschule zum Impfzentrum umgestaltet

Also haben sie "so ein temporäres Altenpflegeheim" eingerichtet, erklärt Robert Zillmann. Die Turnhalle wurde hergerichtet und die Gemeinde bringt "alle unsere 80-Jährigen zusammen und wir impfen die hier".

"Tolle Sache", lobt die Leipziger Ärztin Claudia Domaratius, die hier mitimpft. "Also alles, was die Pandemie bekämpft, ist immer super." Es sei schön, wenn die Menschen so engagiert seien. Wenig später erhält dann auch Heinz Müller am vergangenen Freitag seine Spritze in der Turnhalle. "Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe", sagt der Rentner. Nun könne er sich wieder leichter mit seiner Familie treffen.