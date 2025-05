Die Feuerwehr Machern im Leipziger Land ist am Montagmorgen zu einer ungewöhnlichen Tierrettung gerufen worden. Ortswehrleiter David Kolodziej teilte mit, ein Reh sei in einen Pool gesprungen und kam alleine nicht mehr heraus. Gemeinsam mit der Polizei gelang es der Feuerwehr, den Rehbock aus dem Wasser zu befreien. Das Tier sei auf einem Feld unverletzt in die Freiheit entlassen worden.