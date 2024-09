Auf der Filmkunstmesse in Leipzig sind am Donnerstagabend die Gilde-Filmpreise der Programmkinos verliehen worden. Ausgezeichnet wurde in der Kategorie internationaler Film der iranische Regisseur Mohammad Rasoulof für "Die Saat des heiligen Feigenbaums". Das teilte die AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater zum Abschluss des Treffens in Sachsen mit.