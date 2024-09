Puschkino in Halle fühlt sich gut aufgestellt

Torsten Raab etwa betreibt das Puschkino in Halle. Zur Zeit stehen unter anderem "Zwei zu eins" und "Die Unbeugsamen 2" auf dem Programm, die aktuell die sogenannten "Arthouse-Charts" anführen. Beide könnten auch bei ihm zu "Langläufern" werden, sagt Raab. Aber auch ohne die gab es in diesem Jahr immer genug "tragende Filme", die auch unterschiedliches Publikum zogen, Stammpublikum wie auch "Brotpublikum" am Wochenende. Keine Delle im Sommer, wie so oft.

Es sei sogar überdurchschnittlich gut gelaufen, zumindest auf einem bescheidenen Niveau: "Da haben wir das Glück, dass wir durch flache Strukturen auch mit weniger Zuschauern gut zurecht kommen – ich muss aber sagen, dass es sich vielleicht ein Jahr nach Corona schon wieder stabilisiert hatte, dass für unsere Ansprüche oder unseren Publikums-Bedarf schon wieder die Vor-Corona-Zahlen erreicht waren." Das sei wahrscheinlich in der Branche ein relativ niedriges Niveau, aber "für uns genügt es, um zurecht zu kommen", so Raab.

Flache Strukturen heißt: ein Angestellter, sieben Mitarbeiter (meist studentische Minijobs). Zwei mittelgroße Säle mit 107 und 65 Plätzen ermöglichen flexible Filmeinsätze. Nicht unwichtig sind auch die Lage in einem beliebten Viertel und der Charme des Hauses. Während der Corona-Zeit konnten die Fördertöpfe der FFA genutzt werden, um die inzwischen veraltete digitale Technik zu erneuern. Jetzt erst mal stehen keine weiteren Investitionen an. Das sei ein gutes Gefühl, sagt Raab.

Ganz von allein läuft es aber auch nicht. Programmarbeit mit Filmreihen und Gästen und vor allem Kooperationen sowie angepasste Preise seien wichtig, um neues Publikum zu gewinnen. Pro Monat gibt es fünf bis zehn ganz unterschiedliche Kooperationen, mit Privatpersonen, städtischen Museen oder auch der Burg Giebichenstein beim Sommerkino auf der Burg. Es sei ihm wichtig, sagt Raab, "auch das Bild in die Öffentlichkeit zu senden, dass das hier nicht nur ein Abspielort ist für die neuen Filme, sondern dass es im wahrsten Sinne ein Kommunikationsort wird".

Beim Thema Energiekosten müsse er sich allerdings noch mehr Gedanken machen, gibt Torsten Raab zu bedenken. Die Filmkunstmesse könnte dazu einige Anregungen bringen.

Chemnitzer Metropol spürte das Sommerloch

Anders als das Puschkino bekam das Kino Metropol in Chemnitz das Sommerloch deutlich zu spüren, mit Besucherzahlen bei manchen Vorstellungen im einstelligen Bereich. Insgesamt sei das Kino zwar gut durch die Corona-Krise gekommen, erzählt Betreiberin Maret Wolff, dank Förderprogrammen und einer durchaus erfolgreichen Crowdfunding-Aktion. Die Zahlen seien aber immer noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, auch aufgrund des veränderten Freizeitverhaltens, vermutet Wolff.

2016 übernahm sie das schmucke Traditionskino mit einem Saal und 370 Plätzen und Loge und führt es seither als Familienbetrieb. Ihr Ziel: Programmkino machen. Das ist an diesem Standort und als unflexibles Ein-Saal-Kino allerdings schwierig. Das Programm verlangt Kompromisse und Offenheit auch für Mainstream-Filme. Auf dem Spielplan stehen zur Zeit etwa "Horizon" und "Borderlands", aber auch der im Iran spielende Animationsfilm "Die Sirene".

"Es braucht theoretisch einen stark erhöhten Marketingaufwand, um gute Filme sichtbar zu machen", erklärt Wolff das Hauptproblem: "Zumindest hier bei uns, wenn ich es mal als Provinz bezeichne im Erzgebirge, dann gibt es für ganz viele Dinge, die wirklich Thema und von Relevanz sind, kein Publikum, kein größeres." Man müsse eigentlich alle künstlerischen Filme rahmen, mit einer Themenwoche und Gästen. Das könne sich ein kleiner Betrieb aber kaum leisten, jedenfalls nicht von Ticket- und Popcorn-Einnahmen.

Dabei findet sie es gerade in einer kleineren Stadt wie Chemnitz "in dieser Krisen- und Kriegszeit" wichtig, auch Diskussionsangebote zu schaffen. Und sie macht ihren Punkt: Wirtschaftsförderung für Kinos sei wichtig, aber die Kulturförderung ebenso. Von der Filmkunstmesse erhofft sie sich, dass klare Forderungen in Richtung Politik aufgestellt werden, damit das Filmfördergesetz auch der Situation von Programmkinos "in der Fläche" gerecht wird.

Auch für andere Themen auf der Messe interessiert sich Wolff, etwa für das Qualitätsmanagement-Programm "Kino-Doktoren". Gerne würde sie sich auch mal einen solchen Kino-Doktor ins Haus holen, um einen betrieblichen Gesundheits-Check zu machen.

Weimarer Lichthaus-Kino erlebte leichten Einbruch

Auch das Lichthauskino in Weimar liegt bei den Zahlen noch hinter 2019 zurück. Daran musste sich Dirk Heinje erst mal gewöhnen. Seit er das Kino zusammen mit Sven Opel im alten Straßendepot aufgebaut hat, ging es eigentlich immer bergauf, was auch eine Bestätigung für die eigene Arbeit war: "Dann kam eben die Zäsur, dieser Einbruch", der ihn wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt habe, "dass man sagt: Ok, was passiert eigentlich, wenn mal keine oder weniger Leute kommen?"

Den Grund für den allgemeinen Besucherrückgang sieht Heinje aber nicht nur bei den Kino-Schließungen, sondern auch darin, dass die Besucher finanziell und emotional stärker belastet seien als früher. Auch die polarisierte Stimmung während der Wahlen habe man im Kino gespürt. Außerdem hätten sich die Leute an die Streaming-Dienste gewöhnt.

Das Kino hat mit kleinen Anpassungen reagiert: "Wir setzen etwas mehr auf die sozialen Medien in der Programmverteilung", erzählt Heinje. Die gedruckten Programme würden nicht mehr verteilt, sondern nur im Haus ausgelegt – so sehr er das bedauere, weil es für ältere Stammgäste so schwieriger sei. Das Programm, das bisher für 14 Tage geplant wurde, wird nun wöchentlich gewechselt. Heinje zufolge kann man damit flexibler reagieren – es bedeute aber auch mehr Arbeit.

20 Filme in einer Woche

Mit drei mittelgroßen Sälen (47, 79 und 119 Plätze) kann sich das Kino ein breites Spektrum an Filmen leisten. In einer Woche zählte Heinje mal über 20 Filme, die im Einsatz waren. Filme, die besonders gut liefen, waren unter anderem die Filme von Lanthimos – "also eher Hardcore-Arthous-Film" – oder französische Filme, die eigentlich immer gehen. Bei "Holdovers" von Alexander Payne hingegen, an den er große Erwartungen hatte, seien die Leute nicht gekommen. Manchmal sei es schwer vorauszusagen.

