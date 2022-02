Jedes Jahr von Juli bis August verwandeln sich die Rennbahn im Leipziger Scheibenholz, das Elbufer in Dresden und die Krabat-Mühle in Schwarzkollm zu Freilichtkinos. Nach dem sie in den ersten zwei Sommern der Corona-Pandemie nur mit verringerter Besucherzahl stattfinden durften, sollen die Filmnächte in diesem Jahr mit voller Besucherzahl zurückkehren. "Wir sind froh und optimistisch, 2022 wieder mit voller Auslastung an all unseren Standorten spielen zu können", sagt Johannes Vittinghoff, Geschäftsführer der veranstaltenden PAN GmbH.

Bis zu 3.700 Besucher am Elbufer in Dresden

Während der Sommer 2020 und 2021 durften nur 1.000 Besucherinnen und Besucher pro Film am Elbufer platznehmen. Im diesjährigen Sommer sollen es in Dresden zwischen dem 23. Juni und dem 28. August wieder bis zu 3.700 sein. In Leipzig finden die Filmnächte vom 13. Juli bis zum 21. August an der Rennbahn im Scheibenholz statt und bieten bis zu 1.200 Personen Platz. Im ostsächsischen Schwarzkollm können vom 4. bis zum 28. August bis zu 700 Menschen das Freiluftkino gleichzeitig genießen.

Filmauswahl steht noch nicht fest

Das Filmprogramm steht noch nicht fest und werde frühstens im Mai oder Juni veröffentlicht. "Aktuell sind wir natürlich in der Planung des Filmprogramms und verfolgen gespannt die vielen Filmpreise, die gerade vergeben werden", so Johannes Vittinghoff. Roland Kaiser stand bereits oft auf der Bühne am Elbufer. Dieses Jahr kann er wieder ein großes Publikum erwarten. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA