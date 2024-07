Die Filmnächte Leipzig starten am Mittwoch in die Open-Air-Kino-Saison. An der Galopprennbahn im Scheibenholz werden 40 Filme bis Ende August gezeigt, sagte Sprecherin Caroline Staude MDR SACHSEN: "Das Areal ist die perfekte Kulisse. 800 überdachte Sitzplätze und damit wettersicher. Ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland."