Open Air Filmnächte in Leipzig starten

Popcorn, Limo, ein bequemer Sessel und eine große Leinwand, fertig ist das Kinofeeling. Wie jedes Jahr im Sommer gibt es in zahlreichen Städten Open Air-Kinoangebote. Ob Filmnächte am Elbufer in Dresden oder die Filmnächte an der Krabat-Mühle in Schwarzkollm, überall heißt es dieser Tage "Film ab". Auch auf der Leipziger Rennbahn Scheibenholz flimmern wieder großflächig Filmstreifen über die Leinwand.