Seltene Fledermausart in Leipziger Plattenbau entdeckt

70 Jahre galt die Alpenfledermaus in Deutschland als ausgestorben. Jetzt wurde sie wiederentdeckt – in einem Leipziger Plattenbau. Wie das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mitteilte, bewohnen die Tiere ein Plattenbaugebiet im Osten der Messestadt. Es handelt sich um eine kleine Kolonie von vier Weibchen, die in den Straßen und Höfen des Gebiets sowie in einer angrenzenden Parkanlage samt künstlichem Gewässer Jagd auf Insekten machen. Als Quartier nutzen die Alpenfledermäuse Spalten an unsanierten Plattenbauten. In Sachsen sind die Tiere laut Landesamt das erste Mal nachgewiesen worden. In Deutschland wurde die letzte Kolonie dieser Art 1951 in Oberbayern gesichtet.