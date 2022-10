Kampfmittel-Beseitiger haben am Donnerstagabend im Gewerbegebiet Rötha/Espenhain eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe entschärft. Mittlerweile hat die Polizei Entwarnung gegeben und alle Sperrungen aufgehoben, twitterten die Beamten. Die Bewohner können am Abend wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Blindgänger britischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Baggerarbeiten auf einem freien Feld gegenüber der Firma Geiger Edelmetalle entdeckt worden. Nach dem Fund war ein Sperrkreis von 800 Metern eingerichtet worden.