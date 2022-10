Im Gewerbegebiet Rötha/Espenhain ist am Donnerstagvormittag eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe gefunden worden. Das bestätigte die Polizei MDR SACHSEN. Der Blindgänger britischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg sei bei Baggerarbeiten auf einem freien Feld gegenüber der Firma Geiger Edelmetalle entdeckt worden und soll am Fundort entschärft werden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat einen Sperrkreis von 800 Metern eingerichtet.

Vom Sperrkreis sind 13 Firmen und eine Gemeinschaftsunterkunft betroffen. Die Bewohner der Erstunterkunft wurden in einer nahe gelegenen Turnhalle untergebracht. Vermutlich soll nach 20 Uhr entschärft werden, erfuhr MDR SACHSEN von der Polizei. Am frühen Abend wartete man noch auf die Freigabe des Luftraums. Auch das sei bei diesem Vorhaben nötig, so die Sprecherin. Wegen der Entschärfung am Abend sind die Autobahn 72 und die Bundesstraße 95 seit 19:45 Uhr zwischen Rötha und Kitscher voll gesperrt, twitterte die Polizei.